Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevinden Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Cemil Çağlar’a ilimiz futbol antrenörleri ve hakemler dernekleri ziyaret etti.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Çorum Şubesi Başkan Yasin Aksoy ve Yönetim Kurulu üyeleri Yetkin Özbey, Hüseyin Eğer, İsmail Atalay Baydur ve Sadık Tahir Bıyıkoğlu, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

TÜFAD Çorum Şube Başkanı Yasin Aksol, Cemil Çağlar’a yeni görevinde başarılar diledi ve Çorum sporuna yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Çağlar’ın diğer ziyaretlcileri ise futbol nakemleri oldu. İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel ve Kurul üyeleri Gökhan Yumlu, Özgür Demirci ve Yüksel Basar ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Ahmet Ecevit ile birlikte Cemil Çağlar’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında futbol hakemleri İl Müdürü Cemil Çağlar’a yeni görevinde başarılar dilediler.

Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ise futbol antrenörleri ve hakemlerine ziyaretleri için teşekkür etti.