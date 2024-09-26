Çorum’un Alaca ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Ayhan mahallesi Dere Sokak’ta bir binanın en üst katında bulunan dairede bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Alevlere ilk müdahaleyi ev sahipleri yaparken evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı merkezini arayarak istedi.

İhbar üzerine belirtilen adrese Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.