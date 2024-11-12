AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, aracıyla Kırkdilim tünellerinden geçerek, tüneli test etti.

Sosyal medya hesabından 'Kırdilim tünellerinde sona doğru' paylaşımı yapan Kaya, Aralık ayı itibariyle tünellerde asfaltlama işinin biteceğini duyurarak; "Her aşamasını adım adım takip ettiğimiz, Kırkdilim Tünelleri’nde sona doğru Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Zemin asfalta hazır hale getirildi. Aralık 2024 itibari ile tüm tünellerdeki asfaltlama işi bitecek. Aydınlatma ve havalandırma çalışmaları hızla devam ediyor." dedi