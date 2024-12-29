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Van​'ın Edremit​ ilçesine otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Van'da araç bariyere çarptı: 5 yaralı - 1. Resim

Edinilen bilgiye göre kaza, Van - Hakkari karayolu üzerinde bulunan Kurubaş Geçdi güzergahında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Tekstilkent İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Van'da araç bariyere çarptı: 5 yaralı - 2. Resim

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLADI

Yaralılar otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Editör: İhlas Haber Ajansı