Tüketici mahkemesi, TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında kredi kartı ile ödeme yapan vatandaşlardan alınan komisyon ücretinin haksız olduğunu kararlaştırdı.

Otomobillerin türüne göre belirli periyodik aralıklarla muayene işlemlerinden geçmesi zorunlu tutulurken, Türkiye’de bu uygulamalar TÜVTÜRK tarafından idame ettiriliyor.

TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında kredi kartı ile ödeme yapan vatandaşlardan alınan komisyon ücreti, son yıllarda vatandaşların tepkisini çekmeye başlamıştı.

Trabzon’da yaşayan Ömer Altuntaş isimli bir vatandaş, 2022 yılı aracının muayenesini yaptırmak için gittiği araç muayene istasyonunda kredi kartı ile yaptığı ödemede kendisinden 12,41 TL’lik komisyon ücreti alınmasını Tüketici Mahkemesi’ne taşıdı.

Mahkeme, Altuntaş’ı haklı buldu ve 12,41 TL’lik komisyon ücretinin tüm masraflar dahil edilerek 131 lira olarak ödenmesine hükmetti.

Karar, emsal niteliği taşıyacak. Bu nedenle karara dayanarak aynı işlem için itiraz eden vatandaşlar, hızlı bir süreç sonucunda zararlarını tazmin etme hakkına sahip olacak.

Altuntaş, mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamada, “Geçen yılın Nisan ayında muayene istasyonunda aracımızın muayenesi yaptırdık. Ödemeyi nakit istediler ancak yanımda nakit yoktu. Maaş kartıyla yani banka kartıyla ödeme yaptığımda bizden komisyon istediler. Nedenini sorduğumuzda, kendilerinin böyle bir uygulaması olduğunu ve yasal herhangi bir dayanak sunmak zorunda olmadıklarını beyan ettiler. Biz de mecburen 12,41 TL’lik komisyonumuzu ödedik. Sonrasında mahkemeye başvurdum, bu tabi ki zor bir süreçti. Mahkemede haklı olduğumuz ortaya çıktı. Neticede alınan 12,41 TL’lik komisyon ücretinin bize iadesi yapılıyor. Dolayısıyla bilgilendirme adına, farkındalık oluşturması adına böyle bir girişimde bulundum” dedi.

Karar, TÜVTÜRK’ün araç muayene komisyon ücreti uygulamasının hukuka aykırı olduğunu ortaya koydu. Bu karar, aynı uygulamayı yapan diğer işletmeler için de emsal teşkil edecek.