Burdur-Fethiye karayolunda Kuruçay mevkiinde, saat 21.30 sıralarında Mehmet Peşen (18) idaresindeki 15 ACL 809 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, kontrolden çıkıp taklalar atarak karşı şeride geçti.

FECİ KAZADA 2 KİŞİ ÖLDÜ

Tofaş otomobil karşı şeritten gelen Ali Ç. (33) idaresindeki 15 DF 105 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Mehmet Peşen ile araçta yolcu olarak bulunan Emir Özer (20) hayatını kaybetti, diğer aracın sürücü ile Fatma Ç. (31) ve Duru Ç. (7) yaralandı.

YARALILARDAN 1'İNİN DURUMU AĞIR

Kaza yerine polis, jandarma sağlık itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, yaralılardan Fatma Ç.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Savcının incelemesinin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle karayolunda yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"HIZLA GELEN ARABANIN SESİNİ DUYDUM BİR BAKTIM KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR"

Kaza anında yol kenarında bulunan işletmesinde temizlik yapan ve yardıma ilk koşan görgü tanığı İsmail Dinçer şöyle dedi:

“İşletmemde etrafı temizleyip Kuruçay tabelasının yanındaki bayrakların kontrolünü yaparken bir anda kavşaktan itibaren gürültülü bir ses geldi. Tahminimce saatte 150 kilometre civarı bir hızla gelen Tofaş otomobil, bir anda tam benim bulunduğum yerden 100 metre geride araç savrularak refüjü aşıp taklalar atarak karşı şeritteki arabaya çarptı. Olay yerinde ilk ben olduğum için hemen koşarak yanlarına gittim ve 112’yi aradım. İki aracın çarpıştığını, insanların savrulduğunu ölü olup olmadığını bilmediğimi ambulansın acele gelmesini istedim. Daha sonra araçların kontakları alıp stop ettim. Arabanın içinde kadın ve çocuk vardı yaralı onları çıkardım. Şoför ise sıkışmıştı ama bilinci açıktı. Görevliler gelene kadar trafik tedbirlerini aldım. İnsanlık görevi diyerek elimden geleni yapmaya çalıştım”

"AYNI YERDE SÜREKLİ KAZA OLUYOR"

Yıllardır kazanın olduğu bölgede işletmecilik yaptığını ve sürekli kazalara şahit olduğunu da söyleyen İsmail Dinçer, “Burada sürekli kaza oluyor Hatta bende dinlenme tesisimi kapatıp lastikçi veya oto kurtarıcı dükkanı açayım diye düşündüm. İlerdeki kavşaktan dönen araçlar yolun düz olduğunu görüp devamlı gaza basıyorlar ve burada da devamlı bu sıkıntı meydana geliyor” şeklinde konuştu.