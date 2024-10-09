Çorum 'un Alaca ilçesinde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 kişi yakalandı.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan uygulama sırasında durdurulan bir otomobilde 12 uyuşturucu hap ile amaç dışı bıçak ele geçirildi.

Otomobilde bulunan Hakan Ö, Ramazan Ş. ve Bekir Ö. gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamada, Bekir Ö'nün hakkında "şantaj" suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hakan Ö. ve Ramazan Ş. emniyete götürüldü, Bekir Ö. ise işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.