Tekirdağ​'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen feci kazada; G.B. yönetimindeki otomobil​, kontrolden çıktıktan sonra devrildi. Feci kazanın ardından ardından alevlere teslim oldu.

Kazayı göre vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtan fırlayan adamın feci ölümü! Otomobil alev topuna dönüştü - 1. Resim

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri, kaza sırasında araçtan fırlayan ve ağır yaralanan G.B.'ye olay yerinde kalp masajı yaptı ancak yapılan müdahalelere rağmen sürücü kurtarılamadı.

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Yangın çıkan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Editör: İhlas Haber Ajansı