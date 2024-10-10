 Çorum'da arazideki yarığa düşen köpek yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Temsilcilerimizin maçlarını Olgun ve Acar yönetecek Temsilcilerimizin maçlarını Olgun ve Acar yönetecek

Merkeze bağlı Yaydiğin köyü yakınlarında köpek yavrularının arazide oluşan yarığa düştükleri ihbarı üzerine bölgeye Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 metrelik derinlikte mahsur kalan 2 köpek yavrusu, iş makinesi yardımıyla yarık genişletilerek çıkarıldı.

Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda kurtarılan köpekler, Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Editör: Haber Merkezi