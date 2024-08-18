Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler için beklenmedik bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, Madrid temsilcisinde istediği süreyi bulamayan Arda'nın takımdan ayrılabileceğini öne sürdü.

SÜPER KUPA TÖRENİNDE YÜZÜ ASIKTI

Real Madrid'in Atalanta'yı yenerek UEFA Süper Kupası'nı kazandığı gece buruk olduğu gözlenen genç yıldız, kupayla fotoğraf çektirmek istememişti.Luka Modric'in yoğun çabası sonucu ikna olan Arda, tecrübeli yıldızla birlikte poz vermişti.

ANCELOTTİ ÖZEL GÖRÜŞTÜ

Atalanta karşısında yedek soyunan ve maçın 88. dakikasında oyuna dahil olan Arda Güler'in Carlo Ancelotti ile maç sonrası yaptığı görüşme de dikkat çekmişti. Defensa Central'de yer alan habere göre; İtalyan teknik adam, Süper Kupa'da yalnızca birkaç dakika süre verdiği 19 yaşındaki futbolcuya sezonun devamında bu durumun böyle devam etmeyeceğini ve daha fazla süre bulacağını belirtmişti.

İSPANYOL DEVİNDEN AYRILABİLİR

Real Madrid Confidencial'de yer alan habere göre; Arda Güler, Real Madrid yönetiminden ayrılmayı talep edebilir. Arda'nın Brahim Diaz ile birlikte forma şansı bulmasının zor olduğunu yazan İspanyollar, iki oyuncunun da kısa süre içinde takımdan ayrılabileceğini ileri sürdü.

REAL MADRID KARİYERİ

2023 yazında Real Madrid'e transfer olan ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle geçen sezonun ikinci yarısında daha fazla forma şansı bulan Arda Güler, geride kalan sezonda İspanyol devinin formasını 5'i ilk 11 olmak üzere toplamda 12 maçta giydi. Arda, bu karşılaşmalarda aldığı kısıtlı süreye rağmen 6 gol atmayı başardı. A Milli Takımımız ile EURO 2024'te de boy gösteren 19 yaşındaki genç yetenek, 5 maçlık süreçte 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Madrid temsilcisinin ABD kampında da ortaya koyduğu performansla alkış alan milli yıldız, yedek başladığı UEFA Süper Kupa maçında da 88. dakikada oyuna dahil oldu. Arda, Real Madrid'de 1 La Liga, 1 İspanya Süper Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 de UEFA Süper Kupa olmak üzere 4. kupasını kaldırdı.