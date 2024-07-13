Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ziyaretlerini Anadolu Gençlik Derneği Fetihspor kulübü Yaz Kuran Kursu ile sürdürdü.

Ferhat Arıcı ziyareti sırasında Fetihspor kulübünü futbol ve voleybol topu hediye etti ve burda ders gören sportif faaliyetlere katılan çocuklara çikolata ikram etti.

Arıcı ziyareti sırasında sporcularla masa tenisi ve play-station oynadı.

Kurs antrenörü Savaş Taştan yaptıkları çalışmalar hakkında Ferhat Arıcı’ya bilgiler verdi ve ziyaretleri için teşekkür etti.

Arıcı’da Anadolu Gençlik Derneğini yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı tebrik etti.