Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyoniu Ferhat Arıcı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Arıcı ziyaretle ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: ‘Ziyaretimizde, ilimizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerimizin çalışmaları, karşılaştıkları ihtiyaçlar ve amatör sporun gelişimine yönelik yürütülen projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından ilimize kazandırılan Amatör Spor Evi'nin son durumu ile amatör spor camiamızın talep ve beklentilerini Sayın Başkanımıza ilettim.

Amatör sporun ve gençliğin her zaman yanında olan Sayın Başkanımız, spor camiamızın görüş ve önerilerini büyük bir ilgiyle dinleyerek desteklerini ifade etmiştir.

Çorum’da sporun gelişmesi, gençlerimizin daha iyi imkânlarla spor yapabilmesi ve amatör spor kulüplerimizin güçlenmesi adına verdiği katkılar ve misafirperverliği dolayısıyla Çorum Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ediyorum’