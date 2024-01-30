Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı U 14 final grubunda şampiyonluk mücadelesi veren iki takım Hattuşa Gençlikspor ve HE Kültürspor takımlarının antrenmanını ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu.

İtfaiye sahasında yarın oynayacakları final grubu dördüncü hafta maçları hazırlıklarını sürdüren iki takım Hattuşa Gençlik ve HE Kültürspor U 14 takımlarının çalışmasını ziyaret eden Ferhat Arıcı her iki takıma da diğer iki takım ile birlikte başarılar diledi ve müsabakaların cenilmence tamamlanması dileğinde bulundu.

Hattuşa Gençlikspor ve HE Kültürspor antrenörleri ise ASKF Başkanı Ferhat Arıcı’ya ziyaretleri nedeni ile teşekkür ettiler.