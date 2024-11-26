Çorum Gençlikspor Taekwondo Antrenörü Arif Atak’a milli görev.

Atak 28-29 Kasım tarihlerinde Romanya’da yapılacak Balkan Şampiyonasında milli takım teknik heyetinde görev yapacak.

Taekwondo Federasyonu Başkanı seçilen Bahri Tanrıkulu ile birlikte bir çok uluslararası müsabakada sporcu olarak görev yapan Arif Atak Tanrıkulu’nun Federasyon Başkanı olması ile birlikte hakettiği göreve getirildi.

Bahri Tanrıkulu’nun onayı ile Balkan Şampiyonasında milli takım teknik heyetinde görev alan Arif Atak kendisini bu göreve layık gören Başkan ve yönetimine teşekkür etti. Atak milli takım antrenörü olarak diğer ekip arkadaşları ile birlikte tecrübe ve birikimlerini milli takıma yansıtacaklarını söyledi.