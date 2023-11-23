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Çorum Vefaspor Kulübü’ne Arinbey Kreş’den forma desteği. Arinbey Kreş sahibi Erkan Çirkin beraberinde Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ile birlikte Vefaspor antrenmanını ziyaret etti ve sporcuların formalarını dağıttı.

Erkan Çirkin çocukların spora yönlendirilmesi için amatör spora herkesin elinden gelen desteği vermesi gerektiğini belirterek Vefaspor kulübüne yaptığı çalışmalarında başarılar diledi. ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ise amatör kulüplere destek veren herkesten allah razı olsun derken ‘Amacımız hedefimiz ahlaklı ve maneviyatlı sporcular yetiştirmek imkanı olan herkese amatör sporadestek olmaya davet ediyorum’ dedi.