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Av. Alperen Argut ile Av. Süheyla Keller’in kurucusu olduğu Arkel Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, Karakeçili Mahallesi Karakeçili 5. Sokak No:4/3 (Ziraat Bankası üstü) adresinde hizmete açıldı.

Açılışa önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Baro Başkanı Turan Kalıpcı, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar ve çok sayıda davetli katıldı.

Arkel Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu kurucuları Av. Alperen Argut ile Av. Süheyla Keller, açılışta kendilerini yalnız bırakmayan misafirlere teşekkür ettiler.

Davetlilerde Argut ve Keller’i tebrik ederek, hayırlı kazançlar temennisinde bulundular.

Yapılan ikramların ardından açılış sona erdi.