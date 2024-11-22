İskilipgücüspor Başkanı Nihat Armutcu beraberinde UEFA Pro Lisans Teknik Direktörü İsmet Kamak ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya’yı ziyaret etti.

Armutcu ve Kamak ilk olarak Yusuf Ahlatcı’yı ziyaret ederek kendisine ismi yazılı İskilipgücüspor forması hediye etti. Daha sonra ise Teknik Direktör İsmet Kamak türk futbolu üzerine yaptığı çalışmalar üzerine düşüncelerini dile getirdi ve hoş bir sonbet etti. Bu sohbete daha sonra eski Gençlik ve Spor Genel Müdürü şimdi ise AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan da katıldı. Mehmet Baykan da İsmet Kamak ile yakından ilgilendi ve kendisini Spor Genel Müdürü ile bir araya getirmeye karar verdi. İsmet Kamak önümüzdeki günlerde Yusuf Ahlatcı ve Spor Bakanlığı yetkililerine türk futbolunun gelişimi konuzunda bir sunum yapacak.

Daha sonraki ziyaret Kaya’ya

Nihat Armutcu ve Oğuzhan Kaya daha sonra AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’yı ziyaret etti. Bu ziyaret srasında da Kamak’ın görüş ve düşüncelerini dinleyen Oğuzhan Kala kendisini Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyese arkadaşları ile bir araya getirerek plan ve projelerini paylaşması için gerekli desteği vereceğini söyledi.

Son ziyaret Çelik’e

Armutcu ve Kamak Türkiye Büyük Millet Meclisinde son siyareti Şanlıurfaspor’da çalıştığı dönemde yakından tanıdığı eski bakan şimdi ise Şanlı Urfa Milletvekili Faruk Çelik ile bir araya geldiler. Bu ziyaret sırasında da eski günleri andılar ve Türk futbolu üzerine sohbet ettiler.

İskilipgücüspor Başkanı Nihat Arlmutcu ziyaretleri sırasında kendilerine büyük ilgi gösteren Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, Mehmet Baykan ve Faruk Çelik’e teşekkür etti ve İsmet Kamak hocanın Türk futbolunun yeniden yapılanması için üzerinde çalıştığı plan ve projeleri hayata geçirmek için gerekli fırsatı bulacağına inandığını söyledi.