Çorum Belediyesi Ulukavak Mahallesi, Ayarık ve Kuruçay mevkilerinde mülkiyetinde bulunan 9 arsayı toplam 32 milyon liradan ihale ile satışa çıkardı.

İhale 3 Eylül Salı günü saat 14.30'da Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Yapılan duyuruya göre; Ulukavak Mahallesi'nde bulunan 5 katlı konut arsası ile Kuruçay ve Ayarık ile Silmkent bölgesinde bulunan 2 kat villa sitesi-konut arsaları, yüzde 50'si peşin kalanı 8 taksitle (taksitlerde güncel yasal faiz uygulanacaktır.) ihaleye çıkıyor.

Belediye'nin ihale ile satacağı 9 ayrı arsanın muammen bedeli toplam 32 milyon lirayı buluyor.