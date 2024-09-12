Türkiye ve Çorum’daki genel sağlık problemleri ile ilgili parti binasında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, sağlık alanında çok ciddi sıkıntılar yaşandığını belirterek; ‘Kamusal sağlık hizmetlerinin ücretsiz verilmesi ve ilaca ulaşımda engellerin kaldırılması gerekiyor’ dedi

Türkiye’nin her yerinde nitelikli sağlık hizmetine ulaşmada insanların sıkıntı yaşadığına dikkat çeken Şahbaz;

“Öncelikle sağlığa ulaşımda, nitelikli sağlık hizmetine ulaşımda ve sağlık hizmetinin eşitlik anlamında, ücretsiz olması bize ek olan maliyeti anlamında Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi sıkıntılar yaşıyoruz. Randevu krizi, sağlık hizmetine ulaşmada mesafe, gittiğimizde randevu aldığımızda nitelikli bir sağlık hizmeti almaya çok kısa sürede muayene olmak zorunda kalıyoruz. İstenen tetkiklerin, randevuları, görüntüleme tetkikleri çok uzun zamanda olduğu için yine sağlık hizmetine ulaşmada sıkıntılar yaşıyoruz. Bunlar Türkiye'nin genel sorunları.” diye konuştu

Çorum'da sağlık sorunlarının en başında ise hekim istihdamı ve hekime ulaşmak olduğunu aktaran Şahbaz;

“Hekim eksikliğinden dolayı hastalarımız Ankara'ya gitmek zorunda kalıyor. İlçelerimizde yine hekime ulaşılamadığı için, hekim olmadığı için hastalarımız sevk edilmek zorunda kalıyorlar ve uzun mesafeler yol alarak sağlık hizmetine ulaşmak zorunda kalıyorlar. Bu Çorum’da ciddi bir sorun. Bölgeler arası sağlık hizmetine ulaşmada eşitsizlik Türkiye'nin pek çok bölgesinde olduğu gibi Çorum’da da ciddi bir sağlık sorunu olarak önümüzde duruyor.” ifadelerini kullandı

Eski Devlet Hastanesi’nin yıkılması, hala yapılmamış olmasının da Çorum’da sağlık alanında yaşanan en önemli sıkıntılardan biri olduğunu vurgulayan Şahbaz, ikinci basamak Devlet Hastanesi’nin il için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de 2003 yılında başlatılan sağlıkta dönüşüm programının sağlıkta yıkıma dönüştüğünü ifade eden Şahbaz; “2003 yılında sağlıkta dönüşüm programı başlattılar. Dediler ki işte insanlar randevu alacak, hastanede beklemeyecek, şöyle güzel olacak, böyle güzel olacak. Başta bunlar bizim hoşumuza gitti. Belki bize çok süslü cümlelerle verildi bu sağlıkta dönüşüm programı. Fakat bu aslında uygulanan bir sağlıkta dönüşüm değil, sağlıkta yıkım programıydı. Kamusal sağlık hizmetlerinin niteliğinin düşmesi, özelleştirilmesi, ticarileştirilmesi ve sağlığın ticarete dönüşmesiyle bugün artık biz o zaman da ifade ettiğimiz gibi ‘paran kadar sağlık’ noktasına geldik. Devlet hastanelerinde kamu hizmeti almamız gereken hastanelerde hizmet alamayınca insanlarımız özel hastanelere gitmek zorunda kalıyorlar ve orada da çok yüksek mevzular ödemek zorunda kalıyorlar. Biz, kamusal hizmeti eşit, ulaşılabilir, yetenekli ve ücretsiz bir şekilde tüm vatandaşlarımızın hakkı olduğunu ve vereceğiniz sağlık hizmetini böyle paran kadar sağlık ya da ticari anlamda değil, bir hak temeli üzerinden inşa edeceğimizi ifade etmek istiyorum.” şeklinde konuştu

Türkiye sağlık sektöründe diğer bir sıkıntının ise ilaca ulaşım olduğunu kaydeden Şahbaz; “İlaç farkları, katılım payları, part ücretleri bugün artık yaşadığımız bu yoksullaşma sürecinde, yüksek enflasyon sürecinde gerçekten ilacı ulaşılamaz hale getirdi. Vatandaşlarımız almaları gereken, kullanmaları gereken ilacı ‘param yok şimdi alamayacağım’ diyerek kullanamaz hale geldiler. Bulunmayan ilaçlar çok ciddi sorun. Epilepsi ilaçları, hipertansiyon ilaçları gibi yüzlerce ilaç piyasada bulunamaz halde.

Tüm bu sorunlar bizi sağlık hizmetinin erişiminin önünde engel olarak duruyor. O yüzden kamusal sağlık hizmetlerinin ücretsiz verilmesi, ilaca ulaşımda engellerin kaldırılması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.