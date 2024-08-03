Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreterlik görevini 18 Aralık 2023 tarihinden bu yana vekâleten yürüten Mehlika Dicle, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın onayıyla bu göreve asaleten atandı.

Genel Sekreterlik görevine asaleten atanması dolayısıyla bir açıklama yapan Mehlika Dicle, “Amasya, Çorum, Samsun Tokat illerinde tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde kalkınma odaklı çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hedefimiz; yerel kalkınma hamlesi ruhuyla bölgemizi Türkiye Yüzyılı’na yakışır, güçlü, kalkınmış, daha yaşanabilir bir bölge olarak konumlandırmak. Şahsımı bu göreve layık gören Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır Bey’e ve bu süreçte desteklerini esirgemeyen başta Ajansımız Yönetim Kurulu Başkanı Çorum Valisi Sayın Doç. Dr. Zülkif Dağlı olmak üzere Yönetim Kurulumuzun kıymetli üyelerine ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Sayın Ahmet Şimşek’e şükranlarımı arz ediyorum" dedi.