Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın’ı ziyaret ederek yeni dönemde de muhtar adayı olduğunu açıkladı.

‘ASAYİŞ OLAYLARININ EN AZ YAŞANDIĞI MAHALLEYİZ’

Görev yaptığı süreç içerisinde Ulukavak’ı huzurlu bir ortama kavuşturduklarını belirten Hanefi Özdemir, 2022 ve 2023 yılında Çorum’da en az asayiş olaylarının yaşandığı mahalle olduklarını ifade ederek, mahalleli gençlere ve ailelerine teşekkür etti.

‘AYIRDIM ETMEDEN YARDIMLARIMIZI ULAŞTIRDIK’

Tüm resmi kurumlarla istişare içerisinde çalışarak mahallelerini örnek bir semt haline getirdiklerini aktaran Özdemir, “Mesai kavramını kaldırdık. 24 saat boyunca halkımıza hizmet vermeye devam ettik. Mahallemizi çok iyi yerlere getirdik. Sen-ben ayrımı yapmadan yardımlarımızı yaptık. Ramazan ayı boyunca 5000 Türk, 1000 sığınmacı ailelerimiz olmak üzere 6000 kişiye yardım ulaştırdık. Muhtarlığımız süresince her gün ara vermeden 500 adet ekmek dağıttık. Aynı azimle çalışmaya devam edeceğimi vaat ediyorum” dedi.

Ziyarette Hanefi Özdemir’e oğlu Fahri Özdemir de eşlik etti.