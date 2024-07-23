Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Emniyet Müdürlüğü’nde ve İl Jandarma Komutanlığında ayrı ayrı toplantılar düzenleyerek, kurum yetkilileri ile kentin huzur ve asayişini değerlendirdi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki asayiş, trafik, narkotik, KOM, düzensiz göç konularını içeren değerlendirme toplantısı Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında İl Jandarma Komutanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Vali Dağlı, çalışmaların aynı kararlılıkla devam edeceğini, suç ve suçlulara göz açtırmayacaklarını ifade etti.

Toplantıya Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya ve Jandarma Komutanlığı yetkilileri katıldı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesindeki asayiş, trafik, narkotik, KOM, siber suçlar, düzensiz göç, çocuk şube konularını içeren değerlendirme toplantısı da Vali Dağlı’nın başkanlığında İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne suç ve suçlularla mücadelenin gayretli ve kararlı bir şekilde yürütüldüğünü belirten Vali Dağlı, çalışmaların hız kesmeden artarak devam edeceğini ifade etti.

Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ise mevcut durum hakkında Vali Dağlı'ya bilgi verdi.