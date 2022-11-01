22 yaşındaki üniversite öğrencisi kazada hayatını kaybetti

Çorumlu üniversite öğrencisi Muğla'nın Fethiye ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Görkem Odabaşı, dün akşam saatlerinde motosikletiyle kaza geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Muğla'nın Fethiye ilçesinde İ.Ö. (43) idaresindeki 48 AFF 746 plakalı kamyonet, Görkem Odabaşı (22) idaresindeki 48 PF 361 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi yarın Sungurlu'da ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2022, 21:49