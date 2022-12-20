38 yaşındaki genç evinde ölü bulundu!

Çorum'da 38 yaşındaki Emrah A. evinde ölü bulundu.

38 yaşındaki genç evinde ölü bulundu!

FATİH BATTAR

Çorum'da 38 yaşındaki Emrah A. evinde ölü bulundu.

İddiaya göre, 38 yaşındaki Emrah A.'dan haber alamayan yakınları bulunduğu evi geldiğinde yerde hareketsiz şekilde buldu. 

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Emrah A'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından gencin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Talihsiz gencin cenazesi bugün Laçin'in Çamlıca köyünde toprağa verildiği  öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2022, 14:18
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