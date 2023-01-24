Akbaba'nın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Çorum'da 'akbaba' lakabıyla tanınan Mehmet Babatümgöz bir aracın çarpması sonucu tedavi gördüğü hastane de hayatını kaybetmişti.

Çorum'da 'akbaba' lakabıyla tanınan Mehmet Babatümgöz bir aracın çarpması sonucu tedavi gördüğü hastane de hayatını kaybetmişti.

20 Ocak'ta, Ulukavak Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde meydana gelen kaza güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

(AA)

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