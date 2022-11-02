Bedesten inşaatında çökme: 2 işçi yaralandı

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde yapımı devam eden Bedesten inşaatında çökme sonucu 2 işçi yaralandı.

Olay bugün akşam 17:40 sularında meydana geldi

Edinilen bilgilere inşaatta çalışma sırasında demir kalıbına beton atarken inşaatın çöktü. Çökme sonucu 2 işçi yaralandı. Yaralanan işçilerin yardımına diğer işçiler koştu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler ekiplerin yardımıyla kurtarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2022, 18:43