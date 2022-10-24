Belediye 6 arsayı 5 milyona sattı

Çorum Belediyesi tarafından Ayarık, Kuruçay ve Tepecik Mahallesi’ndeki arsaların satış ihalesi bugün gerçekleştirildi.

Belediye 6 arsayı 5 milyona sattı

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından Ayarık, Kuruçay ve Tepecik Mahallesi’ndeki arsaların satış ihalesi bugün gerçekleştirildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen huzurunda açık artırma usulü gerçekleştirilen ihalede toplam 6 arsa 4 milyon 984 bin liraya satıldı.

Ayrık Mahallesi’nde muhammen bedeli 900 bin lira olan arsaya en yüksek teklifi 901 bin lira Buray Öztürk, Kuruçay Mahallesi’nde 577 metrekare büyüklüğündeki 3 arsaya en yüksek teklifleri 720 bin lira ile Ümit Öz, 722 bin lira ile Ali Avcı ve 725 bin lira ile Serdar Çatal verdi.

Tepecik mahallesindeki 2 arsaya ise en yüksek teklifi 1milyon 96 bin lira Ünal Hodul ve 820 bin lira ile Hatice Mengü verdi.

İhalenin sonucu başkanlık makamının onayının ardından açıklanacak.

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