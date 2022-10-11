Çorum'da 1 günde aranan 11 kişi yakalandı

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube ekipleri tarafından 10 Ekim'de yapılan asayiş uygulamasında 11 aranan şahsın yakalandığını bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 10 Ekim tarihinde 31 ekip, 82 personel ile birlikte 19 değişik adreste aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyon düzenlendi.

Haklarında mahkemelerce değişik suçlardan aranma kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 11 şahıs yakalanırken, yakalanan şahıslar yapılan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildiği, adli mercilerce 6 şahsın serbest bırakıldığı, 5 şahsın ise tutuklanarak Çorum Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiği belirtildi.