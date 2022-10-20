Çorum'da 20 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kişinin öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı.

Kavşut köyünde A.Ö. (24), Mustafa İçöz'ü silahla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla jandarma ekiplerince yakalandı.

A.Ö'nün ifadesinde İçöz'e, babası M.Ö. istediği için ateş ettiğini söylemesi üzerine baba M.Ö. de gözaltına alındı.

Baba ve oğlu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Sungurlu Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

M.Ö'nün köyde bakkal işlettiği, Mustafa İçöz ile alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu öğrenildi.

Kavşut köyünde A.Ö. (24) ile Mustafa İçöz (20) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine A.Ö, tabancayla ateş ederek İçöz'ü yaralamıştı.

Sağlık ekiplerince ambulansla Çankırı'nın Kızılırmak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İçöz, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

(AA)