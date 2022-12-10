Çorum'da 30 yaşındaki genç canına kıydı!

FATİH BATTAR

Çorum'da 30 yaşındaki genç, fabrikada canına kıydı.

Edinilen bilgilere Organize Sanayi Bölgesi'nde prefabrik ve beton ürünleri üzerine faaliyet gösteren bir fabrikada yöneticilik yapan Ömer S, dün fabrikada başına ateş ederek, yaşamına son verdi.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Ömer S, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Gencin cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alaca'da toprağa verildi.

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2022, 19:34