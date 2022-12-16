Çorum'da alkollü sürücü 2 kadını yaraladı

Çorum’da otomobilin çarptığı iki kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.Ç. (34) idaresindeki 19 AJ 349 plakalı otomobil, Bahabey Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan S.E. (50) ve M.A'ya (48) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan S.E. ve M.A, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından araçla olay yerinden kaçmaya çalışan araç sürücüsü ile yabancı uyruklu arkadaşı A.S.R. (41), çevredekiler tarafından durduruldu.
Alkollü oldukları değerlendirilen sürücü ve arkadaşı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
(AA)Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2022, 10:34