Çorum'da aranan 45 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü’nün aranan şahısların bulunmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 31.10.2022 ile 07.11.2022 tarihleri arasında meydana gelen olaylar, yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan araştırmalarda; 3 adet tabanca, 4 adet kuru-sıkı tabanca, 4 adet av tüfeği, 4 adet kesici ve delici alet, 28 adet sentetik ecza maddesi ile birlikte bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca yine aynı tarihler arasında, haklarında çeşitli mahkemelerce arama kararı bulunan 45 şahıs yakalandı. (Haber Merkezi)