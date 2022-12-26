Çorum'da belediye çalışanı kazada hayatını kaybetti

FATİH BATTAR

Çorum'da bugün Kırkdilim'de meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza bugün Çorum-Laçin yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolcu minibüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı.

Kazada Laçin Belediyesi'nde şoför olarak çalışan 58 yaşındaki Mehmet Gafar hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu arada kaza yerine gelen Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör yaralıların durumu ile ilgili bilgi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2022, 18:05