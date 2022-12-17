Çorum'da beyzbol sopalı kavga!

FATİH BATTAR

Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi beyzbol sopasıyla başından aldığı darbelerle yaralandı.

Olay Gülabibey Mahallesi'nde gerçekleşti.

İddialara göre daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup yolda karşılaştı.

İki grup arasında tartışma büyüyünce kavga dönüştü. Çıkan kavgada bir kişi beyzbol sopasıyla başına aldığı darbeler sonucu yaralandı.

Yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2022, 13:26