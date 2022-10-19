Çorum'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi’nde A.K. (16) ile C.Ç. (16) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine iki çocuk birbirini bıçakla yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan çocuklar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan C.Ç'nin yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

(AA)