Çorum'da FETÖ'den 6 kişi tutuklandı

FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında Çorum'da gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ve İstihbarat Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyon kapsamında 18 Ekim'de Çorum'da da bazı adreslerde arama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezi ve ilçelerde ikamet eden 10 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 6'sı cezaevine gönderildi, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(AA)