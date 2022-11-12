Çorum'da gündüz vakti silahlar konuştu!

FATİH BATTAR

Çorum’da bugün öğle saatlerinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Büyüyen kavgada silahlar konuştu. Silahla ateş edilmesi sonucu iki kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kavganın ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2022, 16:00