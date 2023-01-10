Çorum'da güvenlik görevlisi bıçaklandı

FATİH BATTAR
Çorum'da bugün akşam saatlerinde bir güvenlik görevlisi bıçaklanarak yaralandı.
Olay, Zafer Çarşısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 26 yaşındaki güvenlik görevlisi Burak D, kimliği belirsiz kişiler tarafından bacağından bıçaklandı.
Yaralanan güvenlik görevlisi polis ve sağlık ekiplerini aradı. Güvenlik görevlisi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2023, 19:52