Çorum'da güvenlik görevlisi bıçaklandı

Çorum'da bugün akşam saatlerinde bir güvenlik görevlisi bıçaklanarak yaralandı.

Çorum'da güvenlik görevlisi bıçaklandı

FATİH BATTAR

Çorum'da bugün akşam saatlerinde bir güvenlik görevlisi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Zafer Çarşısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 26 yaşındaki güvenlik görevlisi Burak D, kimliği belirsiz kişiler tarafından bacağından bıçaklandı.

Yaralanan güvenlik görevlisi polis ve sağlık ekiplerini aradı. Güvenlik görevlisi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2023, 19:52
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