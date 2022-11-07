Çorum'da güvenlik görevlisi darp edildi

Çorum'da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan güvenlik görevlisi hasta yakınının saldırısına uğradı.

Olay dün akşam saat 20.00 sularında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre acilde görevli bayan güvenlik görevlisi G.K., bir hasta yakını tarafından yaşanan tartışma sonrası kafasına ve karnına aldığı darbelerle yaralandı. Güvenlik görevlisi tedavi altına alınırken kendisine saldıran şahıstan şikayetçi oldu.

Bu arada Öz Sağlık-İş Sendikası da sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak; "Darp edilen arkadaşımıza geçmiş olsun diler, artık bu son şiddetin son bulmasını ve suçluların cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2022, 18:57