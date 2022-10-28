Çorum'da inşattan 5 ton demir çaldılar

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Binevler bölgesinde bulunan bir inşattan demir hırsızlığı olayını aydınlattı.

Üçtutlar Mahallesi Binevler 199. Sokak üzerinde bulunan bir inşaattan 5 ton ağırlığındaki inşaat demiri ve demir kesme makinesini çalındı.

Hırsızlık olayının ihbar edilmesinin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde, 5 ton ağırlığındaki inşaat demiri ve demir kesme makinesini inşaattan çalarak hurdacıya satan 2 şüpheli şahıs demir kesme makinesi ile birlikte ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli şahıs Çorum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı.