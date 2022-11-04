Çorum'da intihar girişimi

FATİH BATTAR

Çorum'da bugün sabah saatlerinde bir kişi intihara kalkıştı.

Olay, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'ndeki bir binanın çatısında gerçekleşti.

Çatıda atlamak üzere olan kişiyi gören vatandaşlar hemen polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri hava yastığı açarak önlem almaya çalıştı. Çatıdaki vatandaşın yanına çıkan ekipler, uzun uğraşlar sonucu ikna ederek aşağı indirdi.

Çatıya çıkan vatandaş daha sonra karakola götürülerek ifadesi alındı.

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2022, 12:12