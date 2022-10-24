Çorum'da kaza yapan araç hurdaya döndü

Alaca'da park halindeki iki otomobile çarpan aracın sürücüsü yaralandı.
Mert K'nin kullandığı 19 LA 899 plakalı otomobil, Yozgat Caddesi'nde park halindeki iki otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Sürücünün polise, seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapıp iki otomobile çarptığını söylediği öğrenildi.
(AA)Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2022, 10:19