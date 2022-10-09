Çorum'da madende kalp krizi geçiren işçi hayatını kaybetti

Çorum'un İskilip ilçesinde kömür ocağında çalışırken kalp krizi geçiren işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çomu köyünde çalıştığı kömür ocağına inen İbrahim Ayan (47), bir süre sonra çalışma arkadaşları tarafından baygın halde bulundu.

Ocaktan çıkartılan Ayan'a ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Ayan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Önce metan gazından zehirlendiği iddia edilen Ayan'ın yapılan otopsi sonucu kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2022, 16:40