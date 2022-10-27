Çorum'da 'mahrem kurye' operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Çorum'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üyelerine para transfer yöntemlerini deşifre eden Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün (Güncel Yapılanma -Terörizmin Finansmanına Fon Sağlama) faaliyetlerinin deşifresine yönelik; 18 Ekim tarihinde ülke genelinde yapılan "Gazi Turgut Aslan Mahrem Kurye" operasyonu düzenlendi.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Çorum'da yapılan fiziki ve teknik çalışmalar neticesinde terör örgütünden kopmaları önlemek ve örgüt üyeleri arasındaki sadakati artırmak amacıyla banka ve kargo şubeleri üzerinden kartsız şekilde örgüt üyelerine terör finansmanı sağlandığı, örgüt üyeleriyle toplantılar düzenlendiği tespit edilen 14 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak Çorum Kapalı Cezaevinde göndirildi. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca şüphelilerin evinde yapılan aramada 16 adet cep telefonu, 3 adet Hard Disk(HD), 16 adet sim kart, 2.235 Türk Lirası nakit para, 275 Euro döviz, 148 adet örgütsel dijital doküman incelenmek üzere ele geçirildi.