Çorum'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Çorum'da yaya geçidinden geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Otomobilin çarpmasıyla yere düşen 44 yaşındaki Şakire Kaya yaralandı.

Çorum'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı

FATİH BATTAR

Çorum'da yaya geçidinden geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Otomobilin çarpmasıyla yere düşen 44 yaşındaki Şakire Kaya yaralandı.

Kaza, bugün Adliye binası önündeki yaya geçinde meydana geldi.

Kazanın ardından yaralanan  kadına ilk müdahaleyi olay yerinden geçen vatandaşlar yaparken, yaralı kadın ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2022, 15:30
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