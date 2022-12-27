Çorum'da polis aranan 23 şahsı yakaladı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Polis ekipleri, 19-26 Aralık 2022 tarihleri arasında yaptıkları çalışmalarda çok sayıda aranan şahsı yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, meydana gelen olaylar, yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde, 1.420 şahsın GBT kontrolünü yaparken, haklarında çeşitli mahkemelerce arama kararı bulunan 23 şahsı ise yakaladı. Ekipler, 220 aracı kontrol ederken, 1’ i ruhsatsız tabanca, 1’ i kurusıkı tabanca, 1’ i tüfek ve 5’ i kesici ve delici alet olmak üzere toplam 8 silah ile 10 adet fişek ele geçirdi. (Haber Merkezi)