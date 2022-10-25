Çorum'da polis süsüyle dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı

Çorum'da kendisini polis olarak tanıtan ve arama bahanesiyle girdiği evden 150 bin lira değerinde altın ve para alıp kaçan şahıs, yakalanarak Çorum Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Edinilen bilgilere göre Çorum'da telefonda kendisini komiser olarak tanıtan zanlı, kuyumcu dükkanı soygunununda kimliğiniz bulundu bahanesiyle bir eve girdi.

Girdiği evde 150 bin lira değerinde altın ve bir miktar parayı inceleme yapılacağı bahanesiyle alıp kayıplara karışan zanlı, daha sonra aynı taktikle Zonguldak'ta da bir kişinin 70 bin lirasını aldı. Dolandırıcılık ihbarının ardından harekete geçen Asayiş Şube ekipleri, kimliğini belirlediği zanlıyı takibe aldı.

Şehirler arası otobüste seyahat ettiği belirlenen zanlı, Aksaray'daki kontrol noktasında gözaltına alınarak Çorum'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Çorum Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.