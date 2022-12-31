Çorumlu operatör İzmir'deki vinç kazasında hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde bir otel inşaatında vinçin devrilmesi sonucu Çorumlu vinç operatörü Ümit Kara ve 5 işçi hayatını hayatını kaybetti.

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Akpınar köyü nüfusuna kayıtlı evli ve 2 çocuk bası Ümit Kara'nın vefatı hem ailesi hem de memleketinde derin üzüntüyle karşılandı.

Olay dün akşam saatlerinde Bornova ilçesi Kamil Tunca Caddesi'nde meydana geldi.

32 katlı bir rezidans inşaatında kurulu vinç, 19. kat seviyesinde kırılarak işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düştü. Kimlikleri tespit edilen işçilerin Ümit Kara, Yıldırım Sarı, Fesih Çiftçi, Baykal Gürbüz, Aslan Akkaya, Ali Şükrü Duru olduğu belirtildi.

ŞANS ESERİ FACİADAN DÖNÜLDÜ

Vincin Kamil Tunca Caddesi'ne devrilmemesi, facianın daha da büyümesini önledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Olayla ilgili 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildi. Soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Firma yetkilisi, şantiye şefi ve iş güvenliği uzmanı gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2022, 14:08