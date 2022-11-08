Çorumlu usta Afrika'da hayatını kaybetti

FATİH BATTAR

Çorumlu mermer ustası çalışmak için gittiği Afrika ülkesinde hayatını kaybetti.

Afrika ülkesi Sierra Leone'nin başkenti Freetown'nda Lungi Airport havalimanında çalışan Çorumlu mermer ustası Müslüm Başoğlu (49), aniden rahatsızlandı.

İddialara göre antibiyotik alerjisi bulunan Başoğlu'na antibiyotik iğnesi vurulması sonucu, Başoğlu'nun durumu daha da kötü gitti. Başoğlu, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Başoğlu'nun cenazesi bugün saat 11.00'de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'ndan alınarak, Çorum merkez Boğazönü Köyü'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.