Elektrik direğine çarptı, elektrikler kesildi

Çorum’da bir sürücü, elektrik direğine çarptığı minibüsünü kaza yerinde bırakıp kaçtı. Kaza nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

Trafik kazası ihbarı üzerine Bahçelievler Mahallesi Çoraklık Bağları mevkisine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Belirtilen adreste hasarlı bir elektrik direği ile yola serilmiş elektrik kabloları ile karşılaşan ekipler, çevrede yaptıkları aramada yaklaşık 200 metre uzaklıktaki ağaçlık alanda 19 TH 560 plakalı minibüsü buldu.

Minibüsü bırakıp kaza yerinden kaçtığını belirlenen sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle kabloların kopmasından dolayı bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

Minibüs çekici ile otoparka çekilirken kopan elektrik telleri YEDAŞ görevlilerince tamir edildi.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2022, 10:29